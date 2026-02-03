Basket, sfida a Ivrea per il Teens Biella

Turno infrasettimanale per la Serie C. Il Teens Basket Biella sarà in trasferta ad Ivrea per affrontare Lettera 22, attualmente fanalino di coda del campionato. Gli arancioblù di coach Sacco, forti dei 26 punti in classifica, sono reduci da due vittorie consecutive tra le mura amiche del Pajetta.

La gara, sulla carta, agevole, dovrà però essere affrontata con il piglio giusto per non complicarsi la vita e portare a casa i due punti per continuare a navigare nelle parti altissime della classifica. Il roster biellese sarà ancora privo di capitan Zimonjic e del centro Leone: tutti e due però vicini al recupero, abili e arruolati gli altri effettivi. Palla a due alle 21 nella “tana” eporediese della palestra Gramsci di via Alberton 10.