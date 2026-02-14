Basket femminile: esordio vincente per la BFB

Nella prima partita del girone salvezza di Serie B, le ragazza del Basket Femminile Biellese ottengono, contro Kangaroos Moncalieri, una sofferta vittoria sul parquet della "nuova casa" di Verrone.

Una partita complicata, che vedeva l'assenza di capitano Trucano infortunata da ormai più di un mese. Gli avversari, sulla carta non irresistibili, mettevano in campo centimetri e forza fisica ma le ragazze di coach Bertetti dimostravano di saper soffrire e piazzavano, al momento giusto, il break decisivo per il 55 a 49 finale.

La cronaca.

Buona partenza della Bfb che vedeva subito sugli scudi Francesca Guzzon, autrice di 7 degli 11 punti del primo quarto. La partenza veemente delle biellesi obbligava il coach ospite a chiedere un time out dopo solo due minuti di gioco. L'effetto era immediato. Moncalieri si metteva in scia e non permetteva alle padrone di casa di scappare. La prima frazione si chiudeva sul +2 Biella. Il secondo quarto era in fotocopia con lo stesso parziale (11-9), ma questa volta era Soha Habti, dopo qualche titubanza iniziale, a prendere confidenza con il canestro e mantenere Biella saldamente al comando. Sull'andamento della gara però iniziava a pesare il numero di falli con cui alcune giocatrici erano si erano caricate. All'avvio del terzo periodo, con Tombolato in panchina perchè già sanzionata tre volte, le torinesi provavano a ricucire, senza mai però riuscire a mettere il naso davanti. In questa frazione era la volta di Aurora Raga ad essere determinante. Raga si ripeteva anche nell'ultimo periodo. Si rivedeva nel frattempo la solita esplosiva Tombolato e la solida difesa di Senesi, che si toglieva anche lo sfizio di segnare i canestri decisivi nel momento più caldo della gara. Nell'ultimo quarto, con Habti fuori per cinque falli, le ospiti riuscivano per la prima volta a passare davanti alle biellesi, senza mai andare oltre ad un possesso. Nel momento più delicato però, le ragazze di coach Bertetti tiravano fuori le unghie e negli ultimi due minuti piazzavano lo strappo decisivo che le portava fino a +9, prima della tripla ospite sulla sirena.

Si è vista una buona Bfb, pur con certi momenti di frenesia che ha portato le ragazze ad errori sicuramente evitabili. La classifica, che riporta anche i punteggi della prima fase, trova le biellesi tornare al primo posto e puntare ad un accoppiamento play out più facile. La prossima gara, prevista pei 28 febbraio, vedrà la lunga trasferta a Cuneo, con la speranza di rivedere in campo anche una recuperata Trucano.

BASKET FEMMINILE BIELLESE - KANGAROOS MONCALIERI: 55 - 49 (11-9/22-18/35-32). Bfb: Viola ne, Habti 10, Senesi 6, Peretti, Guzzon 8, Bertaglia ne, Tombolato 11, Raga 16, Strobino ne, Rabbachin 4, Bonacci ne, De Luca ne, All. Bertetti, ass.all. Riccini e Merlo.