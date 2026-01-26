Basket, il Teens vince e convince con Lerici

Torna alla vittoria in casa il Teens Basket Biella che piega Lerici con il nuovo innesto Luca Trombetta, autore di 27 punti e con una prestazione al limite della perfezione.

Sugli scudi il solito De Bartolomeo, 21 punti a favore per lui e già in piena sintonia con il nuovo “lungo” Trombetta per un asse Play-Pivot che potrà essere davvero un fattore per il campionato degli arancioblù. Super prova anche per Gagliano che sigilla 16 punti con un 4 su 5 da tre punti e un 2 su 2 da due.

Da segnalare sicuramente anche la prova di Cardani che segna con il 100% dal campo grazie ad 1 su 1 da 3 e un 4 su 4 da due, conditi da due super schiacciate in contropiede. 6 punti a testa per Blair e Tuninetto, 3 punti per Roncarolo, oltre ai 5 punti per i due Under scesi in campo, 3 per Ceretti e 2 per Zatta.

Sale così a quota 24 il Teens che mette già nel mirino la prossima sfida casalinga di sabato prossimo alle 18.30 contro Bea Chieri.

Tabellini: primo quarto 25-22; secondo quarto 19-18; terzo quarto 22-11; quarto quarto 29-18.