Basket: BFB sconfitta Torino, ma ne esce a testa alta

Nell’ultima giornata della prima fase del campionato di Serie B, la Basket Femminile Biellese esce sconfitta dal parquet della Torino Nord Academy, ma lo fa al termine di una prestazione generosa e convincente, nonostante assenze pesanti.

La formazione biellese ha dovuto infatti fare a meno di due elementi di spicco: Trucano, costretta ai box dopo il serio infortunio al collo rimediato in seguito a una sgomitata scorretta subita nella gara con Nole, e Tombolato, rimasta in panchina per un problema fisico. Defezioni che avrebbero potuto pesare, ma che le ragazze di coach Bertetti hanno saputo assorbire con carattere.

Dopo una prima metà di gara in salita, la Bfb ha reagito con determinazione, riuscendo a ricucire lo svantaggio e chiudendo il terzo periodo sul -4, dando filo da torcere alle torinesi fino all’ultimo. Sugli scudi Guzzon, autentica trascinatrice offensiva, capace di prendersi la scena con una vera e propria pioggia di triple e 26 punti complessivi. Peretti ha diretto il gioco con personalità, abbinando regia e pressing, suo marchio di fabbrica, spesso efficace nel mettere in difficoltà le avversarie. Prezioso anche il contributo difensivo di Senesi, mentre Raga si è confermata una certezza sotto canestro. Spazio in campo anche per Rabbachin e Strobino. Serata complicata, invece, per Habti, che ha faticato a trovare continuità al tiro.

Il 66-58 finale, ininfluente ai fini della classifica, non consente alle torinesi di ribaltare la differenza canestri dell’andata. La contemporanea sconfitta di Lapolismile garantisce alla Bfb il quinto posto, il primo escluso dal girone playoff. Un piazzamento che apre alla seconda fase con fiducia: il probabile recupero di Trucano e Tombolato, unito alla prestazione offerta sabato, permette di guardare avanti con serenità e con la consapevolezza di meritare la permanenza in Serie B, ormai categoria adeguata alla formazione biellese.

Prosegue intanto il crowdfunding promosso dalla società, avviato per far fronte agli improvvisi costi aggiuntivi di gestione, dopo il mancato rinnovo dell’omologazione del campo dei Salesiani da parte della Federazione.

Torino Nord Academy – Basket Femminile Biellese 66-58

Bfb: Habti, Senesi 10, Peretti 6, Guzzon 26, Bertaglia ne, Tombolato ne, Raga 14, Strobino, Rabbachin 2, Bonacci ne, Riccini ne, De Luca ne.

All. Bertetti; ass. all. Riccini.