Basket, il Teens Basket Biella a Torino vs 5 Pari Torino

La partita finisce 74-79 e il team festeggia nel migliore dei modi il compleanno del proprio Presidente D’Agostino Luciano.

Dopo un primo tempo in tranquillo controllo 30-44, il ritorno dei padroni di casa ha messo qualche granello di sabbia negli ingranaggi degli arancioblu, che hanno saputo però reggere l’urto e conquistare la quarta vittoria consecutiva.

Da segnalare il ritorno sul campo da gioco del capitano Zimonjic, che ha dato energia e leadership alla squadra, con una buona prestazione condita da 3 punti,una stoppata,5 rimbalzi e 4 palle recuperate. La solidità del n 4 laniero sarà un ulteriore arma a disposizione di coach Luca Sacco che piano piano sta recuperando gli infortunati.

Una menzione particolare va a Tuninetto, autore nel finale di due triple dagli angoli oltre a un 2/2 ai liberi che hanno messo il punto finale ad una partita difficile e fisica. Sale così a 30 punti in classifica il team biellese confermandosi nei piani alti della classifica.

Tabellini: Trombetta 23, Tuninetto 15, Blair 15, De Bartolomeo 12, Gagliano 7, Cardani 4, Zimonjic 3, Manuello, Leone ne, Molinatti ne.