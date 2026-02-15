Ferito dopo una caduta, soccorso un uomo a Biella

Intervento di soccorso nella serata di ieri, 14 febbraio, per un uomo trovato ferito all'interno di uno stabile dismesso a causa, stando alle prime ricostruzioni, di una caduta da un'altezza di quasi 2 metri. L'allarme è scattato intorno alle 22.30, in via Carso, a Biella.

In breve tempo, si sono portati sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco per la prima assistenza al malcapitato, poi accompagnato in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute ma non sarebbero gravi. Presenti anche le forze dell'ordine, Carabinieri e personale della Questura, impegnate negli accertamenti di rito che ricostruiranno i contorni poco chiari della vicenda.