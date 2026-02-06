Scuola Pallavolo Biellese, si riparte in Serie C e D

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti è pronta a ripartire, dopo i due weekend di sosta.

Debutto casalingo per il nuovo coach Milo Zanardo sulla panchina della Serie C: sabato alle 20.30 al PalaPajetta , la Ilario Ormezzano Sai SPB ospita il Volley Montanaro .

Ad aprire la serata, alle 17 si giocherà il match di Serie D tra M-AppHotel SPB e i torinesi del Lasalliano Volley .

Il vice-allenatore Simone Nicolo presenta l’impegno della prima squadra: «Il divario di classifica che ci separa da Montanaro ci propone come favoriti, ma non dobbiamo commettere l’errore di pronosticare una partita facile. Sia all’andata che in Coppa Piemonte abbiamo dovuto sudare ogni punto per portare a casa le vittorie. Arriviamo da un periodo delicato, caratterizzato dal cambio di guida tecnica: i ragazzi però in questi giorni si sono allenati bene e le due gare disputate nel Trofeo “Ormezzano” ne sono la riprova. Coach Zanardo ha portato nuove energie e il gruppo ha subito mostrato grande disponibilità. L’obiettivo di sabato? Proseguire al meglio il nostro percorso in campionato».

Aggiunge il capitano Filippo Agostini: «Abbiamo approfittato delle due settimane di stop del campionato per recuperare qualche fastidio fisico e sistemare alcune situazioni tecnico-tattiche. Di sicuro il Trofeo “Ormezzano” di domenica scorsa - contro due formazioni di categoria superiore - è stato utile per capire il nostro livello di forma e dare spazio a tutti i giocatori. Il girone di ritorno inizia con Montanaro, una squadra che all’andata riuscì a metterci in difficoltà (soprattutto nel secondo set) e che fa della difesa il suo punto di forza. Dovremo fare il nostro gioco, senza fretta di chiudere il punto quando le azioni si allungheranno. Ci tengo a sottolineare anche la sfida delle 17 dei ragazzi della Serie D: tutti al PalaPajetta!».

UNDER12 3x3

Under12 3x3 Girone B - 2a giornata

Palestra S.M. “B. Lanino” di Vercelli

Multimed Volley Vercelli Blu – CONAD SPB 3-0

(15-6/15-3/15-3)

CONAD SPB – Multimed Volley Vercelli Bianca 2-1

(15-1/5-15/15-9)

Coach Leonardo Nicolo: «Per alcuni ragazzi si trattava della primissima partita in assoluto, e comprensibilmente erano molto tesi. Devono imparare a non abbattersi quando le cose non vanno subito come vorrebbero, e continuare a giocare con il sorriso. L’obiettivo principale era – e resta – quello di divertirci».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C

Sabato 7/2, ore 20.30. PalaPajetta di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Conad Volley Montanaro

Serie D

Sabato 7/2, ore 17. PalaPajetta di Biella

M-APPHOTEL SPB – Cast Lasalliano Volley Torino

Under19

Mercoledì 11/2, ore 19. PalaRaccagni di Domodossola (VB)

2mila8 Volley Domodossola – OFFICINA POZZO SPB

Under18 UISP

Sabato 7/2, ore 16. Palestra “E. De Amicis” di Moncalieri (TO)

Pallavolo Torino Granata – AIAZZONE COSTRUZIONI SPB

Domenica 8/2, ore 11. Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AIAZZONE COSTRUZIONI SPB – Sant’Anna Volley

Under17

Domenica 8/2, ore 15. Palestra comunale di Romagnano Sesia (NO)

Pool Pavic Volley – ENERCOM SPB

Under15

Sabato 7/2, ore 15. Palestra comunale di Occimiano (AL)

Fortitudo Volley Occimiano – AM IMPIANTI SPB

Under13

Domenica 8/2, ore 15. Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Fortitudo Volley Occimiano