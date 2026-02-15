Tavigliano, attenzione alle modifiche dei percorsi dei bus

Per lavori di posa di nuovo elettrodotto Atap avvisa che da lunedì 16 febbraio a martedì 17 Febbraio dalle 8.30 alle 17.30 (e comunque secondo le necessità), sarà interdetto il transito verso Tavigliano sul primo tratto di via Roma (SP110) ad Andorno Micca. Pertanto le corse interessate della Linea: 340 — Biella – Andorno Micca – Tavigliano – Piedicavallo
Effettueranno i regolari percorsi senza effettuare i transiti da Tavigliano.
Pertanto, in ambo i sensi, verranno temporaneamente soppresse le fermate:
- Sagliano Micca via Roma Domus Letitiae
- Andorno Micca via Galliari 246
- Tavigliano bivio Causso ponte
- Tavigliano Causso Chiesetta
- Tavigliano piazza Don Colombo (Chiesa)
- Tavigliano Sella (piazzetta)