Rally & Co celebra la stagione sportiva: 60 partecipanti al pranzo sociale FOTO

Si è svolto al ristorante Lo Scricciolo di Villa del Bosco il pranzo annuale della Rally & Co, che ha riunito 60 partecipanti tra piloti, collaboratori e amici della scuderia.

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulla stagione sportiva e celebrare i risultati ottenuti nel 2025. Festeggiati Alberto Gazzetta e Denis Cortese, campioni italiani di velocità fuoristrada, insieme a Marco Bertinotti e Andrea Rondi, vincitori del Rally Lana Storico. Riconoscimento anche per il giovane Leo De Grandi, impegnato nelle competizioni di kart e protagonista di risultati rilevanti.

Nel corso del pranzo è intervenuto il presidente di ACI Biella, Andrea Gibello, che ha presentato le manifestazioni motoristiche in programma sul territorio biellese, coinvolgendo piloti e navigatori in diverse discipline: dalla regolarità ai rally storici e moderni, fino al 4° Revival della Lana.