Valdilana, presentate le maschere di Carnevale

Venerdì sera 6 febbraio Arci Simone, Fiorito e Fiorita (Comitato Borgo dei Fiori) di Valle Mosso e i Ciciarun di Crocemoso hanno presentato le maschere di carnevale di Valdilana alla Peschiera di Valdengo.

All'evento ha preso parte anche l’Assessore al Turismo del Comune di Valdilana, che ha voluto ringraziare tutti gli organizzatori per la riuscita dell’iniziativa e per il costante impegno nel portare, attraverso la partecipazione ai numerosi Carnevali, il nome di Valdilana in giro per i comuni del Piemonte e non solo, promuovendo con orgoglio le tradizioni del territorio.