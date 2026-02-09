Dolore a Coggiola per la morte di Claudio Marabelli, maestro della paletta

Era uno dei volti più noti della tradizione enogastronomica biellese. Per questo la notizia della sua morte ha gettato nel dolore l'intera comunità. Coggiola e l'alta Valsessera piangono la morte di Claudio Marabelli, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 76 anni.

Considerato l'indiscusso maestro della paletta, il salume tipico di queste zone, è stato per anni lo storico titolare dell'omonima macelleria di via Garibaldi, presente fin dal 1923. Dopo 50 anni di lavoro, una volta raggiunta la meritata pensione, ha lasciato l'attività nelle mani del nipote Gianmaria. Nel 2024 lo stesso Marabelli era stato premiato dall'amministrazione comunale con una targa al merito per la grande professionalità, l'impegno costante e la dedizione a favore del paese.

L'ultimo addio ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi, 9 febbraio, nel piazzale antistante il cimitero di Coggiola, alla presenza di amici, parenti e familiari.