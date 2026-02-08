A Curino si assapora la “Fagiolata del Buon Umore”, in campo la Pro Loco

Anche a Curino è protagonista un piatto della tradizione biellese. Stiamo parlando della “Fagiolata del Buon Umore”, realizzata dai volontari della Pro Loco. Sarà di scena domenica prossima, 15 febbraio, al Laghetto Gabella, con inizio distribuzione a partire dalle 11.30. Seguirà poi un pranzo di comunità.