A Bielmonte piste aperte per la 59ª edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom FOTO

Al via il grande fine settimana a Bielmonte, all'insegna di un clima sportivo e festoso per gli Alpini oggi domenica 8 febbraio 2026, l'Oasi Zegna ispita la 59ª edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom.
La manifestazione, organizzata dalla A.N.A. - Sezione di Biella, vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, impegnati in una competizione che unisce sport, tradizione e spirito alpino. L'evento rappresenta un significativo momento di incontro tra diverse generazioni di alpini- sciatori, accomunati dai valori dell'Associazione e dal forte legame con l'ambiente montano.
Le manche si stanno svolgendo su due differenti tracciati, in base alle categorie:
- pista Piazzale
- pista Monte Cerchio
Al termine delle competizioni sono previste le premiazioni aperte a tutto il pubblico che si terranno sul parterre di Bielmonte, alla presenza delle autorità e delle delegazioni A.N.A.
Saranno stilate le seguenti classifiche:
a. CLASSIFICA ASSOLUTA Soci effettivi ALPINI per le categorie A 1-A2-A3-A4-A5 per l'assegnazione del titolo di Campione Nazionale ANA Alpini
b. CLASSIFICA ASSOLUTA Soci ANA Aggregati. per le categorie B1/B2/B3/B4/B5 per l'assegnazione del titolo di Campione Nazionale Aggregati ANA
c. CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria, salvo accorpamenti;
d. CLASSIFICA GENERALE "Trofeo UGO MERLIN" per Sezioni A.N.A., soci effettivi Alpini, sommando fino ai 16 miglior punteggi acquisiti dai propri tesserati, indipendentemente dalla categoria, come da tabella T33 ANA;
e. CLASSIFICA GENERALE 'Trofeo Conte CALEPPIO" per Sezioni N.A., AGGREGATI,
sommando fino ai 6 miglior punteggi acquisiti dai propri tesserati, indipendentemente dalla categoria, come da tabella T33 ANA;
f. CLASSIFICA per i Reparti in Armi;
g. CLASSIFICA GENERALE 'Trofeo SCARAMUZZA'' per Sezioni A.N.A., Soci effettivi Alpini, corrispondente alla classifica generale "Trofeo Ugo Merlin".
I Titoli ed i Trofei Nazionali saranno così assegnati:
a. Premiazione Olimpica "CAMPIONE NAZIONALE N.A. ALPINI" assoluta A 1-A2-A3-A4-A5
b. Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria soci N.A. Alpini
c. Premiazione Olimpica "CAMPIONE NAZIONALE N.A. AGGREGATI" assoluta. B 1 /B2/B3/B4/B5
d. Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria N.A. aggregati
e. Premiazione ai PRIMI TRE classificati dei reparti militari categoria unica
f. Trofeo Ugo Merlin alla Sezione N.A. 1 A classificata, come da classifica generale per Sezioni
g. Trofeo alla Sezione N.A. 2A classificata, come da classifica generale per Sezioni
h. Trofeo alla Sezione N.A. 3A classificata, come da classifica generale per Sezioni
i. Trofeo alla Sezione N.A. Aggregati 1 A classificata, come da classifica generale per Sezioni
j. Trofeo alla sezione A.N.A. Aggregati 2A classificata come da classifica generale per Sezioni
k. Trofeo alla sezione A.N.A. Aggregati 3A classificata come da classifica generale per Sezioni
l. Trofeo al Reparto in Armi 1 A classificato
m. Premio alla Sezione che arriva da più lontano
n. Presente, significativo, a tutte le Sezioni
o. A fine premiazione verranno estratti 1O numeri di pettorali a cui sarà abbinato un pacco premio ogni numero estratto.