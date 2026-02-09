Furti in alta Valsessera, locale nel mirino dei ladri

Ancora segnalazioni di furti nel Biellese. Stavolta la richiesta di intervento è giunta dalla Valsessera, dove ignoti hanno preso di mira le mura di un vecchio locale di Crevacuore. Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi sarebbe passati da una porta sul retro e, una volta all'interno, avrebbero portato via alcune monete, inserite dentro alcune slot machines e un cambiamonete. Gli accertamenti sono ora affidati ai militari dell'Arma.
lunedì 09 febbraio
domenica 08 febbraio
