CRONACA | 09 febbraio 2026, 12:40

Furti in alta Valsessera, locale nel mirino dei ladri

Indagano i militari dell'Arma.

Furti in alta Valsessera, locale nel mirino dei ladri (foto di repertorio)

Ancora segnalazioni di furti nel Biellese. Stavolta la richiesta di intervento è giunta dalla Valsessera, dove ignoti hanno preso di mira le mura di un vecchio locale di Crevacuore. Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi sarebbe passati da una porta sul retro e, una volta all'interno, avrebbero portato via alcune monete, inserite dentro alcune slot machines e un cambiamonete. Gli accertamenti sono ora affidati ai militari dell'Arma. 

g. c.

