A Pralungo bambini e famiglie in maschera per Carnevale FOTO

Oggi pomeriggio domenica 8 febbraio a Pralungo, il polivalente del paese si è trasformato in un coloratissimo palcoscenico di Carnevale. Bambini, genitori e persino “grandi” hanno partecipato all’evento indossando costumi di ogni tipo: principesse, vigili del fuoco, eroi dei cartoni animati come i Minions e tanti altri personaggi hanno animato la festa con sorrisi e allegria.

La giornata è stata organizzata dall’Associazione Genitori & Giovani e ha previsto, dopo i giochi e le attività all’interno del polivalente, una sfilata per le vie del paese. Piccoli e grandi hanno così potuto mostrare i loro costumi e godersi un pomeriggio all’insegna del divertimento e della socialità.

Un Carnevale che ha portato allegria, colori e un senso di comunità, celebrando la tradizione in un clima gioioso e partecipato.