Bielmonte, i trofei del campionato nazionale ANA di slalom sono opera di un Alpino di Biella FOTO

Si è svolto con grande successo il 59° Campionato Nazionale ANA di Slalom, un evento sportivo atteso dagli Alpini e dagli appassionati di discipline invernali. Un elemento particolare ha reso ancora più speciale questa edizione: i trofei in pietra, assegnati alle Sezioni partecipanti sono stati realizzati a mano da Luca Pera, artigiano ponderanese e Alpino del gruppo locale.

Pera è anche consigliere della Sezione ANA di Biella e la sua opera rappresenta un connubio straordinario tra arte, tradizione alpina e senso di appartenenza: i premi non sono semplici oggetti ma vere e proprie opere d’arte, scolpite con maestria e cura, e incarnano lo spirito dell’evento e il valore simbolico della montagna.





La penna nera di Ponderano non è nuova a questo tipo di realizzazioni: già nel 2019, ha realizzato i premi per i partecipanti al 42° Campionato Nazionale di sci alpinismo, che si svolse ad Oropa, sempre organizzato dalla Sezione ANA di Biella. Altri suoi manufatti in pietra impreziosiscono luoghi significativi per la comunità alpina: due opere, infatti, sono collocate all’esterno della sede del Gruppo Alpini di Ponderano, come segno di identità e memoria collettiva.

Altri due manufatti si trovano all’esterno della sede sezionale di Biella: uno di questi raffigura il logo dell’Adunata di Biella 2025, conclusasi con grande partecipazione e orgoglio per la città e per la sezione. I trofei, rappresentano non solo un premio ma anche un segno tangibile dell’impegno degli Alpini nel valorizzare l’artigianato locale e mantenere vive le tradizioni della montagna e della pietra scolpita. Il Campionato Nazionale di Slalom si conferma così non soltanto un appuntamento sportivo ma una festa di valori alpini: passione, artigianalità, memoria e fratellanza.