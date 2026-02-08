Cossato, lite tra vicini per un cane che corre in casa di notte

All’una e mezza della scorsa notte, i Carabinieri sono intervenuti a Cossato dopo la segnalazione di un residente infastidito da rumori provenienti dall’appartamento soprastante. L’uomo, esasperato, aveva già presentato denunce in passato.

Secondo quanto riferito, i rumori erano causati da un cane che correva continuamente all’interno dell’abitazione dell’altro appartamento. I militari hanno preso contatti con entrambe le parti, ascoltando le difficoltà del proprietario dell’animale nel farlo stare fermo.

Le parti sono state informate delle proprie facoltà di legge e la situazione, al momento, non ha richiesto ulteriori provvedimenti.