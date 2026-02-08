Bielmonte, 59ª edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom, le prime classifiche

Si è conclusa la 59ª edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom andata in scena oggi domenica 8 febbraio 2026, presso l'Oasi Zegna. Organizzato dalla A.N.A. - Sezione di Biella ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia nella pista Piazzale e al Monte Cerchio.

Queste le classifiche:

Per la CLASSIFICA GENERALE 'Trofeo Conte CALEPPIO" per Sezioni N.A., AGGREGATI è arrivata prima la sezione di Trento, a seguire Biella e Ivrea.

Nella CLASSIFICA GENERALE "Trofeo UGO MERLIN" per Sezioni A.N.A., soci effettivi Alpini 1° Classificata la sezione di Bergamo, 2° Trento (1920) e Biella.

CLASSIFICA CATEGORIE

Soci effettivi Alpini categoria A1: Vietti Federico (Aosta), Alessia Pittin (Udine), Sebastiano Viazzo (Biella); A1: Maurizio Nolli (Salò - Monte Suello); Marco Martini (Belluno); Diego Tadina (Domodossola); A3 Gian Mauro Pientoni (Bergamo); Antonio Beccari (Trento 1920); A4 Marco De Toma (Bergamo), Christian Monti (Cadore), Luca Zanon (Trento 1920); A5 Elio Corgnieb (Aosta), Filippo Barbera (Biella), Giorgio Marchi (Verona); A6 Sergio Migliorati (Bergamo), Dell'Osbel Livio (Belluno), Negroni Oscar (Bergamo); A7 Massimo Baio (Lecco), Carretta Roberto (Vicenza), Perron Osvaldi (Valsusa); A8 Franco Marchi (Trento), Ugo Stefano (Trento), Giovanni Grassi (Bergamo).

Categoria A1 e A5 Pista A: Federico Vietti (Aosta), Marco De Toma (Bergamo) e Gian Mauro Piantoni (Bergamo)

Seguiranno aggiornamenti