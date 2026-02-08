 / ALPINI

ALPINI | 08 febbraio 2026, 16:27

Bielmonte, 59ª edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom, le prime classifiche

Bielmonte, 59ª edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom, le prime classifiche

Bielmonte, 59ª edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom, le prime classifiche

Si è conclusa la 59ª edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom andata in scena oggi domenica 8 febbraio 2026, presso l'Oasi Zegna. Organizzato dalla A.N.A. - Sezione di Biella ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia nella pista Piazzale e al Monte Cerchio. 

Queste le classifiche: 

Per la CLASSIFICA GENERALE 'Trofeo Conte CALEPPIO" per Sezioni N.A., AGGREGATI è arrivata prima la sezione di Trento, a seguire Biella e Ivrea. 

Nella CLASSIFICA GENERALE "Trofeo UGO MERLIN" per Sezioni A.N.A., soci effettivi Alpini 1° Classificata la sezione di Bergamo, 2° Trento (1920) e Biella. 

CLASSIFICA CATEGORIE

Soci effettivi Alpini categoria  A1: Vietti Federico (Aosta), Alessia Pittin (Udine), Sebastiano Viazzo (Biella); A1: Maurizio Nolli (Salò - Monte Suello); Marco Martini (Belluno); Diego Tadina (Domodossola); A3 Gian Mauro Pientoni (Bergamo); Antonio Beccari (Trento 1920); A4 Marco De Toma (Bergamo), Christian Monti (Cadore), Luca Zanon (Trento 1920); A5 Elio Corgnieb (Aosta), Filippo Barbera (Biella), Giorgio Marchi (Verona); A6 Sergio Migliorati (Bergamo), Dell'Osbel Livio (Belluno), Negroni Oscar (Bergamo); A7 Massimo Baio (Lecco),  Carretta Roberto (Vicenza), Perron Osvaldi (Valsusa); A8 Franco Marchi (Trento), Ugo Stefano (Trento), Giovanni Grassi (Bergamo).

Categoria A1 e A5 Pista A: Federico Vietti (Aosta), Marco De Toma (Bergamo) e Gian Mauro Piantoni (Bergamo)

Seguiranno aggiornamenti

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore