La medicina di prossimità arriva a Roppolo, ecco quando sarà presente il camper dell'ASL Biella

Nell’ambito del progetto inerente la medicina di prossimità nell’ASL di Biella, giovedì 12 febbraio, dalle 10 alle 16, nell'area mercatale di fronte al Municipio di Roppolo, sarà presente un camper attrezzato che porterà i servizi sanitari direttamente alla comunità. Saranno a disposizione diversi servizi.
Tra questi figurano: rilevazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno); informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso; sensibilizzazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale; promozione di corretti stili di vita; prevenzione degli incidenti domestici; screening per la prevenzione delle epatopatie attraverso elastografia epatica (attivo il venerdì); educazione sanitaria al paziente e al caregiver; supporto all’autogestione della terapia farmacologica.