09 febbraio 2026, 11:40

Crevacuore celebra la tradizione, in piazza quasi 280 porzioni di polenta e tapulone

Bel momento di comunità a Crevacuore. Nella mattinata di ieri, domenica 8 febbraio, si è svolta la distribuzione di polenta e tapulone, curata dai volontari del Gruppo Manifestazioni Crevacuoresi. L'evento è andato in scena nella piazza centrale a partire dalle 10.30. Per l'occasione, sono state preparate quasi 280 razioni del delizioso piatto, particolarmente gradito dai presenti. 

g. c.

