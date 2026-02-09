Sinergia vincente a Bielmonte: sport, Alpini e territorio nel segno della sicurezza

Anche domenica, 8 febbraio, il Soccorso Piste Bielmonte è stato impegnato nel presidio e nella gestione della sicurezza delle piste da sci di Bielmonte, garantendo assistenza e controllo nel corso dell’attività sciistica e durante lo svolgimento della 59ª edizione della gara degli Alpini.

Un servizio svolto con professionalità ed esperienza, reso possibile grazie a un’importante sinergia tra tutte le realtà coinvolte. In pista erano presenti i Carabinieri, due ambulanze della Croce Rossa, Icemont e il personale e i gestori di Bielmonte, i maestri di sci che, con organizzazione, disponibilità e attenzione, hanno contribuito alla perfetta riuscita della giornata.

La manifestazione ha assunto quest’anno anche un valore simbolico: si chiude idealmente un cerchio. Dopo l’Adunata Nazionale degli Alpini che ha visto Biella protagonista, Bielmonte ha saputo rappresentare ancora una volta il territorio biellese, ospitando un evento storico che unisce sport, tradizione e spirito alpino. Un anno fa il Biellese era al centro dell’attenzione nazionale, oggi Bielmonte ne conferma il valore e la capacità organizzativa.

All’interno della gara, anche un risultato di rilievo per il Soccorso Piste Bielmonte: Sebastiano Viazzo, vicepresidente dell’associazione, ha preso parte alla competizione classificandosi terzo nella propria categoria, a testimonianza di passione, impegno e appartenenza ai valori alpini.

“Un ringraziamento particolare va agli Alpini di Biella per l’ottima organizzazione dell’evento e a tutto il personale di Bielmonte, dai gestori agli operatori sul campo, che quotidianamente lavorano per garantire sicurezza, accoglienza e qualità – spiegano - Per il Soccorso Piste Bielmonte è stato un onore far parte di questa cornice, essere in prima linea e contribuire alla riuscita di una giornata che ha saputo valorizzare il territorio e chi lo vive e lo protegge ogni giorno”.