A Candelo il Carnevale dei Bambini è a marzo, l'annuncio del sindaco

“Ecco la tanto attesa notizia sul Carnevale dei Bambini a Candelo. Quest'anno si terrà a marzo, domenica 15, subito dopo il weekend del Carnevale dedicato agli adulti e ai giovani organizzato dalla Pro Loco: una scelta che unisce tutto il programma del Carnevale a Candelo, in sinergia tra associazioni e amministrazione”. A renderlo noto il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social.

L'evento si terrà all'oratorio di San Pietro (a partire dalle 15), dove ci si potrà presentare mascherati per un pomeriggio di divertimento da trascorrere con tutta la famiglia. “Ringrazio fin d'ora Pro Loco, don Simone, Anziano è Bello, Biblioteca e Banca del Tempo per la collaborazione -riporta il primo cittadino di Candelo - Sulla locandina diffusa in questi giorni ci sono le informazioni e le modalità di iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili.