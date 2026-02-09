 / EVENTI

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 6 all'8 febbraio

SPORT

- Biella, che fine farà Sport e Salute? Le istituzioni sono pronte al confronto

- TeamVolley, riparte la B2: a Lessona arriva Canelli

- Calcio, al Cossato è arrivato il centrocampista Guglielmo De Lorenzis

- Scuola Pallavolo Biellese, si riparte in Serie C e D

- Due bronzi per la Ippon 2 all'Open League di Padova

- Su Nuraghe Calcio, allenamento sotto la pioggia: sport e virtù in campo a Biella

- Ciclocross, ASD Pentabike protagonista in Piemonte FOTO

- Bocce, a Piatto la gara a coppie BC: ecco i risultati finali

- Tre giornate sulla neve per gli alunni di Andorno Micca: sport, crescita e divertimento a Bielmonte

- Calcio giovanile, bella prova del Cossato al Carnival Trophy

- A Candelo incantano le ragazze del trofeo CSEN di ginnastica ritmica FOTO

- Chiusa la sede di Sport e Salute, l'intervista all'ex presidente Coni Biella Gianluca Bernardini: “Ecco la mia soluzione”

- Bocce, al "Città di Biella" sconfitta per il Crc Gaglianico Botalla Formaggi

- Tennis Tavolo: Tre pareggi e due sconfitte per lo Splendor nel turno di campionato, brutto tonfo di Unipol di Bocchio in C2

- Bocce: San Secondo Bennese, 20-0 alla Ponte Masino

- Pallavolo, SPB, Esordio vincente per coach Zanardo

- Pallavolo, TeamVolley: Sconfitta amara contro PVB

- A Bielmonte piste aperte per la 59ª edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom FOTO

- Winter Brich Trail 2026 a Valdengo, più di mille partecipanti tra competitive e camminata FOTO e VIDEO

- Bielmonte, 59ª edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom, le prime classifiche

- Winter Brich Trail: Nicola Francesco e Tania Rosa dominano la 16ª edizione

- Basket, il Teens Basket Biella a Torino vs 5 Pari Torino

- ACF Biellese travolgente: vittoria per 7-2 e prova di squadra

- Calcio, La Cervo R.B. supera l’esame Montalto Dora

- Scuderia Equipe Vitesse, giornata di premiazioni

CRONACA

- Biella, ancora fiamme in centro: a fuoco mucchio di rifiuti, non si esclude l'atto doloso

- Biella, rissa tra due studenti: arriva la Polizia

- Biella, lite accesa ai Giardini Zumaglini: passanti chiamano il 112

- Doppio furto nel Biellese ma i ladri fuggono a mani vuote

- Andorno, danni ad un cancello. Poi si spoglia, arrivano 118 e Carabinieri

- Grosso spavento a Cossato, un'auto finisce contro un palo della luce

- Finto ispettore di Polizia al telefono: “La targa della sua auto è stata clonata”

- Doppio sinistro stradale in serata nel Biellese, ci sono anche persone in ospedale

- Ancora furti a Candelo, rubati monili in oro

- Lascia l'auto a Santhià, al rientro da Torino le targhe sono sparite

- Incidente a Bielmonte, ferito uno sciatore: arriva l'elisoccorso

- Biella, uomo non collaborativo blocca la chiusura de I Giardini

- Cossato, lite tra vicini per un cane che corre in casa di notte

- Biella, pugni sul bancone della farmacia e urla per un farmaco che gli viene negato

- Furto a Occhieppo Inferiore: rubati circa 2 mila euro di merce al Tigotà

- Macella una pecora in un locale privato a Muzzano, l'uomo rischia una multa

- Scontro auto-bus sulla strada per Oropa, modifiche alla viabilità FOTO e VIDEO

POLITICA

- Biella, relazione di fine mandato per Ramella Pralungo: “La Provincia è diventata la casa dei Comuni” FOTO

- Provincia, sarà Gelone il candidato del centrodestra per le prossime elezioni

- Torino, scontri e violenze: "Da AVS e M5S biellesi nessuna presa di posizione"

EVENTI

- Viverone in festa: sfilata, maschere e fagiolata per l’apertura del Carnevale FOTO e VIDEO

- Quattro giorni di festa a Tollegno, il Gatto e la Micia aprono il 68° Carnevale Benefico FOTO e VIDEO

- A Biella sfilano gli Alpini per il Campionato Nazionale ANA di Slalom, acceso il tripode davanti al Battistero FOTO e VIDEO

- A Chiavazza è ancora carnevale con la cena spettacolo FOTO

- Gaglianico, via con la distribuzione della fagiolata! FOTO e VIDEO

- Valdilana, presentate le maschere di Carnevale

- A Pralungo bambini e famiglie in maschera per Carnevale FOTO


 


 

