Medicina di prossimità, nuova tappa per il camper dell'ASL: sarà a Verrone (foto di repertorio)

Nuova tappa per il camper dell'ASL Biella nell'ambito della medicina di prossimità. Il mezzo sanitario sarà presente dalle 10 alle 16 di mercoledì 11 febbraio, in piazza Alpini d'Italia, a Verrone.

Saranno a disposizione diversi servizi. Tra questi figurano: rilevazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno); informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso; sensibilizzazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale; promozione di corretti stili di vita; prevenzione degli incidenti domestici; screening per la prevenzione delle epatopatie attraverso elastografia epatica (attivo il venerdì); educazione sanitaria al paziente e al caregiver; supporto all’autogestione della terapia farmacologica.