Viverone in festa: sfilata, maschere e fagiolata per l’apertura del Carnevale FOTO e VIDEO

Anche a Viverone è iniziato il Carnevale. Come da programma, nella mattinata di oggi, 7 febbraio, si sono presentate le maschere dal balcone del Municipio con il passaggio delle chiavi. Inoltre, grande curiosità ha destato la sfilata per il centro storico del paese sulle note della Filarmonica di Viverone. La giornata si è poi conclusa in piazza Agorà con la distribuzione della fagiolata. Per l'occasione, sono state realizzate ben 400 porzioni a base di carne, fagioli, patate e cipolle, a cura di un gruppo di amici, attivo da molto tempo.

Nel pomeriggio si potrà infine assistere al ballo dei bambini in oratorio (ore 15). Domani, invece, alle 10, si terrà la Santa Messa con la benedizione delle fasce e il pranzo delle 12 in oratorio mentre lunedì, alle 9, avrà luogo il corteo di maschere con due visite molto speciali.