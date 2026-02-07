Lascia l'auto a Santhià, al rientro da Torino le targhe sono sparite (foto di repertorio)

Amara sorpresa per un biellese di rientro da un viaggio di lavoro a Torino. Stando alle prime ricostruzioni, ignoti avevano rubato le targhe anteriori e posteriori della sua auto, lasciata parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria di Santhià.

Il proprietario del mezzo se ne sarebbe accorto una volta giunto a Verrone. In seguito, ha immediatamente segnalato l’accaduto ai militari dell'Arma. Molto probabilmente verrò sporta denuncia contro ignoti. Sono in corso i dovuti accertamenti per delineare i contorni della vicenda.