 / Basso Biellese

Basso Biellese | 08 febbraio 2026, 07:30

ASL Biella, il camper della medicina di prossimità arriva a Cerrione

ASL Biella, il camper della medicina di prossimità arriva a Cerrione (foto di repertorio)

ASL Biella, il camper della medicina di prossimità arriva a Cerrione (foto di repertorio)

Nuova data da segnare per la medicina di prossimità. Il camper dell'ASL Biella sarà presente dalle 10 alle 16 di martedì 10 febbraio, in piazza Banino, nella frazione di Vergnasco, a Cerrione. 

Saranno a disposizione diversi servizi. Tra questi figurano: rilevazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno); informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso; sensibilizzazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale; promozione di corretti stili di vita; prevenzione degli incidenti domestici; screening per la prevenzione delle epatopatie attraverso elastografia epatica (attivo il venerdì); educazione sanitaria al paziente e al caregiver; supporto all’autogestione della terapia farmacologica.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore