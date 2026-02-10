Capire il presente: al via il ciclo di incontri dell'Associazione Pericle e Istorbive

L’Associazione Pericle, in collaborazione con l’Istorbive (Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia), è lieta di annunciare l’inizio di un nuovo ciclo di incontri dal titolo "Capire il presente".

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire strumenti critici per interpretare le complessità politiche e sociali della nostra epoca. Il primo incontro: “Come cade una democrazia” si terrà sabato 14 febbraio alle 10 presso Palazzo Ferrero (Biella). L’ospite sarà la Prof.ssa Anna Mastromarino, Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato presso l’Università degli Studi di Torino e Direttrice della Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali. Esperta di rilievo, la Prof.ssa Mastromarino è membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e co-direttrice di importanti riviste scientifiche come Diritti Comparati, De Europa e Diritti Regionali.

Al centro del dibattito ci sarà il delicato equilibrio tra populismo e costituzionalismo. Durante l’incontro verranno analizzate le limitazioni del potere e come le spinte populiste mettano in crisi i pilastri delle democrazie liberali. Ci si interrogherà sul volto della democrazia oggi e sui rischi concreti di un suo logoramento interno: il populismo, pur presentandosi spesso come voce del popolo, può paradossalmente minare le fondamenta stesse della convivenza democratica. L’incontro assumerà la forma di un dialogo: la professoressa Mastromarino si confronterà con Alessandro Bardone, studente di storia e collaboratore di Istorbive, per approfondire le radici storiche e le implicazioni giuridiche di questi fenomeni.