Benna, la scuola primaria si presenta

Nuovo appuntamento oggi

Scuola Primaria di Benna, dove ogni bambino trova il suo spazio. Per conoscere da vicino gli spazi e il progetto educativo, partecipa all'Open Day che è in calendario oggi lunedì 9 Febbraio, dalle 16:30 alle 18:30 in via Zumaglini 1.

Negli ultimi anni l'offerta della scuola è diventata più ricca grazie ad un team rinnovato ed affiatato specializzato in: pedagogia, grafologia per guidare i bambini nell'apprendimento della letto-scrittura e nella scrittura in corsivo; utilizzo del metodo Cambridge per la lingua inglese; didattica laboratoriale, nel teatro e nelle attività artistiche.

Tra i laboratori offerti anche dalla scuole ci sono la Pet Therapy, il Laboratorio di Ceramica e Sport: Tennis, Bocce e molto altro con le associazioni del territorio;

Non solo: la primaria di Benna offre anche i servizi di Pre- scuola dalle 7:30 alle 8:30 e il Post scuola fino alle 17:30 con svolgimento compiti, corso di spagnolo e giochi in compagnia.

