Cavaglià, l'appello della CRI: “Diventa volontario anche tu”

Diventa volontario anche tu. È l'appello lanciato dal Comitato di Cavaglià della Croce Rossa Italiana, diffuso nei giorni scorsi sui propri canali social. “Se hai più di 14 anni – si legge – e un po' di tempo libero ti aspettiamo”. La presentazione del corso avrà luogo alle 21 di mercoledì 4 marzo, nella sede della CRI, in via G. Pella 6/A, a Cavaglià. L'inizio dei corsi è previsto per il prossimo 11 marzo.