Al Biella Jazz Club torna la band Argentina “Tres Latin Jazz” FOTO

Martedì 10 febbraio, alle ore 21,30, torna al Biella Jazz Club la band Argentina “Tres Latin Jazz” nella settimana che vedrà sul palco di Palazzo Ferrero la band Israeliana “Sandia” giovedì 12.

Entrambi i gruppi composti da giovanissimi che si sono fatti largo nel panorama jazz mondiale attraverso la vittoria ad importanti concorsi in Europa e nel resto del mondo. Tres Latin Jazz trio di Buenos Aires formato da Federico Hilal al basso, Nahuel Bailo al pianoforte e Gabriel Gall alla batteria. Un tour Europeo per presentare "La Odisea del Talud", il settimo album e per la settima volta in Europa per poi volare in Cina , per la prima volta, a continuare il tour di concerti in un progetto sostenuto da Ibermúsicas 2025.

Tres Latin sviluppano un suono in cui il jazz contemporaneo incontra milonga, chacarera, candombe e ritmi latinoamericani, creando un dialogo innovativo tra tradizione e avanguardia trasmettendo le emozioni e le passioni del loro paese e in ogni concerto riescono ad oltrepassare tutti i confini attraverso una musica ricercata e piena di contaminazioni. In questo progetto si mescolano i colori della musica afroamericana con il calore del centro America e le arie del Rio de la Plata; le trame di questa terra si completano con un linguaggio tipico del nord dell'Argentina. Le composizioni giocano con i generi musicali e i ritmi del continente, le tradizioni di ciascun stile trovano in Tres Latin Jazz una nuova forma e un nuovo suono attraverso momenti intimi, sottili che racchiudono tutta l'intensità della musica.

Il trio nasce nel 2008 interpretando standard jazz e i classici della musica latina per poi evolversi in un progetto compositivo che dà al gruppo una vera e propria identità artistica fondata sulle forti radici latino americane. Tres latin Jazz vanta molte partecipazioni a festivals e anche collaborazioni importanti con artisti internazionali come Oscar Stagnaro Quintet (Perú USA), No Square Quartet (Svizzera), Cedric Hanriot & GroOovematic (Francia), Edu Martins (Brazil), Daniel Maza (Uruguay).

Da band indipendente, TRES Latin Jazz ha creato la propria strada, producendo i propri album, organizzando tour, offrendo al pubblico una proposta musicale unica e molto personale. Unisce la passione per la musica all’indipendenza artistica, garantendo un’esperienza autentica e coinvolgente in ogni esibizione. Sintonizzatevi per una serata straordinaria, dove il “jazz argentino” prenderà vita attraverso il virtuosismo di TRES Latin Jazz.

Attesi per 12 giovedì gli Israeliani “Sandia”