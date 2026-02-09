Salussola, in arrivo contributi economici a favore di enti e associazioni per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni

Il Comune di Salussola ha pubblicato un bando attraverso il quale intende concedere ad enti pubblici e privati, associazioni regolarmente

iscritte al RUNTS, comitati ed altre organizzazioni rappresentative di interessi diffusi, anche se non legalmente riconosciute, che non abbiano fini di lucro o che comunque attuino inizitiave senza fini di lucro, contributi finanziari finalizza alla organizzazione di iniziative e manifestazioni, rilevanti.



Le risorse disponibili sono pari a euro 20.000,00, e il contributo massimo assegnabile ad ogni singola istanza è 3.000,00 euro.

Le domande di contributo dovranno riguardare progetti e iniziative culturali, aderenti alle linee di indirizzo dell'Ente e più precisamente dovranno essere per esempio manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folklorisca, iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale, piuttosto che volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi di interesse prioritariamente locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovra comunale, regionale, nazionale o internazionale, volte alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità, iniziative volte a sostenere la partecipazione attva e il protagonismo giovanile in ambito civico, culturale, ambientale o sociale, o anche progetti per promuovere spazi e percorsi di aggregazione, espressione cretiava e formazione non formale rivolti ai giovani.,

Le attività e le iniziative per le quali è richiesto il contributo devono essere concluse entro e non oltre il 31 dicembre 2026 ed essere realizzate nel Comune di Salussola. Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio 2026. Eventuali domande presentate successivamente potranno essere prese in considerazione, compatibilmente alle disponibilità di bilancio.

Per maggior info consultare il sito del Comune di Salussola.