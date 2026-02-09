Lions Club Biella Valli Biellesi: il Premio Imago 2026 a Davide Dato, primo ballerino del Wiener Staatsballett

La giuria del Premio Imago, composta dal Presidente del Lions Club Biella Valli Biellesi Andrea Valentini, dal Past President del Club Edoardo Vercelli, dal Sindaco di Biella Marzio Olivero, dal Presidente dell’Unione Industriale Biellesi Paolo Barberis Canonico e dal socio delegato Giuseppe Pivano, ha designato come vincitore del Premio Imago 2026 il primo ballerino del Wiener Staatsballett, Davide Dato.

Nato a Biella nel 1990, Davide Dato ha mosso i suoi primi passi nella danza proprio nella sua città natale, portando fin da giovanissimo con sé i valori, la sensibilità e la determinazione della sua terra. Dopo aver completato la formazione alla Scuola di Ballo dell’Opera di Stato di Vienna con il massimo dei voti e alla School of American Ballet di New York City, nel 2008 è entrato a far parte del Balletto dell’Opera di Stato di Vienna, dove nel 2016 è stato nominato Primo Ballerino.

Il primo ballerino Davide Dato sarà ospite del Lions Club Biella Valli Biellesi mercoledì 8 aprile, dalle 18:30 alle 19:30, per una conferenza stampa che si terrà presso il Circolo Sociale Biellese.