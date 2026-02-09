Possibili disservizi idrici nei Comuni di Cossato e Quaregna Cerreto

Cordar S.p.A. Biella Servizi informa i cittadini dei Comuni di Cossato e Quaregna Cerreto che, a causa di interventi di manutenzione straordinaria sulla linea di adduzione e approvvigionamento dell’acqua potabile proveniente dalla Diga di Postua, gestita da altro operatore, potranno verificarsi disservizi temporanei nella fornitura idrica.
Gli interventi sono programmati dalle ore 12:00 di martedì 10 febbraio 2026 alle ore 18:00 di mercoledì 11 febbraio 2026.
Durante il periodo indicato potranno verificarsi sospensioni momentanee dell’erogazione dell’acqua potabile e improvvisi cali di pressione. Si invita pertanto la popolazione a limitare per quanto possibile l’utilizzo della risorsa idrica.
Cordar S.p.A. assicura che il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile al termine delle operazioni.
Scusandosi anticipatamente per gli eventuali disagi arrecati all’utenza, Cordar resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti al numero verde 800 99 60 14.