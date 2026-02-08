A Chiavazza è ancora carnevale con la cena spettacolo FOTO Davide Finatti per newsbiella.it

Carnevale a Chiavazza! Altro importante appuntamento dopo la sfilata di domenica 1 febbraio, ieri sabato 7 febbraio, una serata all’insegna del divertimento, della buona cucina e della solidarietà al Salone del Teatro Parrocchiale di Chiavazza con la “Magica Cena Spettacolo”, a cura del Carnevale Benefico Chiavazzese.

Ad animare la serata e ad allietare i presenti, oltre alla maschera del quartiere, il Cucu, è stato lo show del Mago Claudius, protagonista dello spettacolo “AbraCalabria”, oltre che l’esibizione musicale di Barbara Mayer.

E non è finita qui, perchè il carnevale tornerà il prossimo fine settimana con la tradizionale fagiolata domenica e il carnevale dei bambini in piazza! non perdetevi questi altri due appuntamenti all'insegna dell'allegria.