Gaglianico, via con la distribuzione della fagiolata! FOTO e VIDEO

A Gaglianico è tempo di Carnevale e, come da tradizione, la comunità si riunisce per festeggiare con la grande fagiolata, un evento che ogni anno attira grandi e piccini. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco e dal Circolo Ricreativo Culturale, è pensata per offrire un momento di convivialità e divertimento, unendo sapori tradizionali e festa in allegria.

La distribuzione dei piatti è iniziata oggi, domenica 8 febbraio, alle 11,30 nei locali di via Marconi 23. I partecipanti hanno l’opportunità di gustare la fagiolata in compagnia, mentre ad animare l’evento c’è la musica della Banda Musicale G. Puccini di Gaglianico, che con le sue note rende l’atmosfera ancora più gioiosa e coinvolgente.