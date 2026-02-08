Winter Brich Trail 2026 a Valdengo, più di mille partecipanti tra competitive e camminata FOTO e VIDEO Davide Finatti per newsbiella.it

Si sono presentati in più di mille alla nuova edizione "WINTER BRICH TRAIL" a Valdengo oggi domenica 8 febbraio, la 16°, presso il Centro Sportivo Comunale in Via Libertà. Rispettivamente in 222 alla gara competitiva di circa 42 km per 1900 m. di dislivello positivo e negativo, qualificante 50k UTMB World, punteggio ITRA 2, in 266 alla gara competitiva di circa 23 km per 1000 m. di dislivello positivo e negativo, 20k UTMB World, punteggio ITRA 1, in 211 alla competitiva di circa 13 km. per 450 m. di dislivello positivo e negativo e in oltre 300 al percorso di circa 9 km per 250 m. di dislivello da percorrere a passo libero (passeggiata ludicomotoria) o con tecnica Nordic walking.

Gli organizzatori avevano previsto un tetto massimo di atleti per le tre gare competitive alla 42 KM 250 iscritti, alla 23 KM 300 iscritti e alla 13 KM 250.

Sulla linea di partenza è arrivato anche il Sindaco Roberto Pella con pettorale, a portare i saluti dell'amministrazione e a partecipare alla camminata.