Scuderia Equipe Vitesse, giornata di premiazioni

Domenica 8 Febbraio, la scuderia Equipe Vitesse si è data appuntamento con soci, amici e appassionati per l'immancabile pranzo sociale che si è svolto a Roasio.

La giornata è trascorsa in un clima conviviale con circa 50 commensali e come da tradizione, oltre alla lotteria con numerosi omaggi e gadget e qualche vettura in esposizione, si sono svolte le premiazioni di piloti e navigatori che durante la stagione 2025 hanno difeso i colori del sodalizio.

Tra i navigatori la spunta per il secondo anno consecutivo il giovane Nicolò Bottega mentre al secondo e al terzo posto si classificano rispettivamente Paolo De Marco e Simone Bottega. Tra i piloti, alla sua prima stagione in forza alla scuderia, centra il bersaglio grosso Francesco De Marco, davanti a Luca Florio e Roberto Giachetti.

Tutto pronto quindi per la nuova stagione, con qualche novità all'orizzonte: Equipe Vitesse infatti organizzerà per la prima volta un raduno dinamico per auto storiche e moderne il prossimo 8 Marzo, patrocinato anche da Aci Vercelli.

Un modo per passare una giornata in compagnia e percorrere con le proprie auto, rigorosamente stradali, alcune delle più belle prove che hanno fatto grande il Rally della Lana dei tempi d'oro.