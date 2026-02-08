Winter Brich Trail: Nicola Francesco e Tania Rosa dominano la 16ª edizione

VALDENGO (BI) – Il grande trail invernale è tornato protagonista oggi, domenica 8 febbraio, sulle colline biellesi. Oltre mille atleti si sono ritrovati presso il Centro Sportivo Comunale di Valdengo per dare vita alla 16ª edizione del Winter Brich Trail, una giornata di sport ed energia che ha visto i corridori sfidarsi tra i sentieri e i dislivelli del territorio.

I padroni della 42 chilometri

Nella prova più dura e prestigiosa, la 42 km (valida come 50k UTMB World e con 2 punti ITRA), la vittoria assoluta è andata a Nicola Francesco dell’ASD Climb Runners. L’atleta ha saputo domare i 1900 metri di dislivello positivo con una prova di grande resistenza. In campo femminile, il successo porta la firma di Tania Rosa (APD Pont-Saint-Martin), che ha tagliato il traguardo confermandosi la regina indiscussa della lunga distanza in questa edizione.

Protagonisti nella 23 e 13 chilometri

Non meno avvincenti le sfide sulle distanze più brevi. Nella 23 chilometri, prova tecnica da 1000 metri di dislivello valevole come 20k UTMB World, il primo a tagliare il traguardo è stato Davide Moglia (ASD Caddese). Tra le donne, una solida prestazione ha regalato il gradino più alto del podio ad Agnese Valz Gen (UISP).

Nella gara veloce da 13 chilometri, i sentieri di Valdengo hanno incoronato Joseph Philippot dell'APD Pont-Saint-Martin, autore di una prova sprint di altissimo livello. Al femminile, il successo è andato invece a Selena Bernardi (UISP), che ha completato il quadro dei vincitori di giornata.

Una festa per tutti

Oltre alle tre gare competitive, l'evento ha coinvolto centinaia di persone nel percorso da 9 km dedicato al passo libero e al Nordic Walking. Un successo corale che ha trasformato Via Libertà nell'epicentro del trail running regionale, confermando il Winter Brich Trail come una tappa imperdibile per agonisti e semplici appassionati della natura.