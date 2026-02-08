Rubate due biciclette a due ragazzi in un parcheggio a Vigliano: l’appello

Nel pomeriggio di ieri, sabato 7 febbraio, due biciclette sono state rubate nel parcheggio del supermercato Lidl di Vigliano Biellese. A denunciarlo è un genitore, che ha lanciato un appello affinché chiunque abbia visto qualcosa possa farsi avanti.

Le bici appartenevano a un ragazzo e a un suo amico e si trovavano nel parcheggio quando ignoti le hanno portate via. "So che è difficile – spiega la mamma Simona Palazzo – ma se qualcuno dovesse vederle in giro o avere informazioni utili, chiedo di contattarmi".

Un appello semplice e diretto, nella speranza che l’attenzione dei cittadini possa aiutare a ritrovare le biciclette e a fare luce sull’accaduto.

Se qualcuno avesse qualche informazione scriva a simpa772211@gmail.com