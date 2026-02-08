Furto a Occhieppo Inferiore: rubati circa 2 mila euro di merce al Tigotà

Nella giornata di ieri sabato 7 febbraio a Occhieppo Inferiore, ignoti hanno commesso un furto all’interno del negozio Tigotà. Secondo le prime informazioni, il furto sarebbe avvenuto durante la pausa tra le 12,45 e le 13,30.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Non sono stati riscontrati segni di effrazione e, stando alle verifiche, una dipendente sarebbe stata presente nella fascia oraria nel quale sarebbe stato ricondotto il furto, che non si sarebbe accorta di nulla.

Il valore delle merci sottratte è stimato in circa 2.000 euro. Al momento, i militari che indagano sulla vicenda escludono taccheggi o forzature evidenti, ipotizzando che il furto possa essere avvenuto dal magazzino. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.