Biella Riva celebra il Carnevale con la Fagiolata del Gallo FOTO e VIDEO di Davide Finatti di Newsbiella.it

Come da tradizione, oggi domenica 8 febbraio a Biella è tornata nel quartiere Riva la Fagiolata del Gallo, in piazza San Giovanni Bosco.

La distribuzione del delizioso piatto della tradizione di carnevale è iniziata intorno alle 12. Ma il carnevale in Riva non è finito: martedì 17 febbraio, dalle 14.30 alle 18, bambini tenetevi pronti, perchè sarà la giornata all'Oratorio di San Cassiano.

"Noi abbiamo come sempre il tradizionalissimo fagiolo di Saluggia e tante prelibatezze, tutto fresco e tanti prodotti locali, che arrivano direttamente dal nostro orto del quartiere", spiega ai microfoni Paolo Robazza, dell'Ente manifestazioni Biella Riva.