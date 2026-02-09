Gruppo Micologico Biellese, nuovo direttivo ed eventi FOTO

Nei giorni scorsi il Gruppo Micologico Biellese ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali, definendo la composizione del nuovo direttivo che guiderà l’associazione nel prossimo periodo. Alla presidenza è stato confermato Luciano Marcon, affiancato dal vicepresidente Renato Tizzoni. Giovanni Bonino ricopre l’incarico di segretario, mentre Liliano Zona assume il ruolo di tesoriere. La parte scientifica sarà seguita dai coordinatori Angelo Giovinazzo, Robin Cara e Andrea Martinetti, con il supporto dei micologi Mauro De Rossi e Lorenzo Bertoglio. Completano il direttivo i consiglieri Bruno Cerri, Guido Moglia, Franco Raineri e Alessandro Bozzetto. Nominati presidenti onorari Piero Zorio e Roberto Pozzi. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Claudio Coda e Luigi Vaglio, mentre il Collegio dei Probiviri vede la presenza di Grazia Prina Cerai, Guido Moglia e Vittorio Gilardi Nadin.

L’incontro è stato anche l’occasione per ripercorrere le principali attività svolte nel corso dell’anno appena concluso e per presentare il nuovo calendario di iniziative. Proseguono gli appuntamenti mensili con le riunioni del Gruppo, in programma l’ultimo lunedì di ogni mese, durante le quali si terranno conferenze dedicate al mondo dei funghi. In via sperimentale, nei mesi di maggio e giugno, la sede sarà inoltre aperta il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17 per informazioni e per la consultazione dei volumi della biblioteca.

Tra gli eventi già in calendario figurano la serata “Impariamo a leggere il bosco”, prevista per lunedì 23 febbraio, e la tradizionale serata Bagna cauda e Pargit. Non mancheranno le uscite sul territorio e i momenti conviviali, con l’escursione di ricerca al Parco delle Morchelle di Parone (Varallo), il pranzo a base di morchelle a Quarona Sesia, la Sagra del Fungo, l’evento “Alla ricerca dei porcini nell’Oasi Zegna” e l’escursione a Salabue (Moncalvo) che si concluderà con il tradizionale Pranzo del Tartufo.