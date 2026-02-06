Tappa a Viverone per un gruppo di pellegrini del Cammino di San Gaudenzio

Viverone si conferma uno dei territori più visitati dai pellegrini di tutta Italia. Nelle scorse settimane un gruppetto, accompagnato da due centurioni ed un amico a quattro zampe, è giunto in visita nel paese affacciato sul lago come tappa del Cammino di San Gaudenzio. A darne notizia il Comune sui propri canali social.
