CRONACA | 06 febbraio 2026, 11:10

Doppio furto nel Biellese ma i ladri fuggono a mani vuote

Indagano i militari dell'Arma.

Doppio furto nel Biellese ma i ladri si allontanano a mani vuote. I casi sono stati segnalati nella giornata di ieri, 5 febbraio, nei comuni di Villanova Biellese e Candelo. In entrambi gli episodi i malviventi sono entrati in due distinte abitazioni ma non hanno sottratto nulla. Indagano i militari dell'Arma.

