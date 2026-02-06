Doppio furto nel Biellese ma i ladri fuggono a mani vuote

Doppio furto nel Biellese ma i ladri si allontanano a mani vuote. I casi sono stati segnalati nella giornata di ieri, 5 febbraio, nei comuni di Villanova Biellese e Candelo. In entrambi gli episodi i malviventi sono entrati in due distinte abitazioni ma non hanno sottratto nulla. Indagano i militari dell'Arma.