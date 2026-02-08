 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 08 febbraio 2026, 19:09

#AlfAlberto: "Solo attraverso l'empatia possiamo abbattere le barriere e costruire relazioni autentiche" VIDEO

Per Alberto Antonello Empatia è provare a stare nell’altro, senza giudicare.

#AlfAlberto: &quot;Solo attraverso l'empatia possiamo abbattere le barriere e costruire relazioni autentiche&quot; VIDEO

#AlfAlberto: "Solo attraverso l'empatia possiamo abbattere le barriere e costruire relazioni autentiche" VIDEO

E come #Empatia. Per Alberto Antonello Empatia è provare a stare nell’altro, senza giudicare. 

In questo video di #AlfAlberto Antonello si ferma sulla E di Empatia, per riflettere su come questa capacità nasca dal cuore e si trasformi in una vera connessione umana. "Stiamo parlando dell'importanza delle relazioni umane, sociali e familiari, evidenziando come queste dimostrino un chiaro bisogno di riscoprire il valore e l'esperienza dell'empatia - spiega Antonello -. Infatti, teoria e pratica sono le gambe su cui si regge la nostra esperienza umana. Ogni università insegna nozioni e parallelamente richiede agli studenti un tirocinio, ore dedicate a praticare ciò che si è imparato. Infatti, tutti impariamo più facendo, sperimentando e sbagliando che in qualsiasi altro modo. Quando parliamo di empatia, stiamo parlando della capacità di immedesimarsi negli stati d'animo di un'altra persona".

News collegate:
 AlfAlberto, D come Dignità: riflessione settimanale sul valore delle parole VIDEO - 31-01-26 06:50
 C come Connessione: cos'è sull’essenziale nell’era digitale? VIDEO - 25-01-26 06:50
 "B come Bontà": il nuovo episodio dell'alfAlberto VIDEO - 18-01-26 06:50
 "A" come Amore, al via la rubrica di Alberto Antonello VIDEO - 11-01-26 06:50
 AlfAlberto: la rubrica settimanale sul valore delle parole VIDEO - 08-01-26 13:00

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore