AlfAlberto: "Solo attraverso l'empatia possiamo abbattere le barriere e costruire relazioni autentiche" VIDEO

E come #Empatia. Per Alberto Antonello Empatia è provare a stare nell’altro, senza giudicare.

In questo video di #AlfAlberto Antonello si ferma sulla E di Empatia, per riflettere su come questa capacità nasca dal cuore e si trasformi in una vera connessione umana. "Stiamo parlando dell'importanza delle relazioni umane, sociali e familiari, evidenziando come queste dimostrino un chiaro bisogno di riscoprire il valore e l'esperienza dell'empatia - spiega Antonello -. Infatti, teoria e pratica sono le gambe su cui si regge la nostra esperienza umana. Ogni università insegna nozioni e parallelamente richiede agli studenti un tirocinio, ore dedicate a praticare ciò che si è imparato. Infatti, tutti impariamo più facendo, sperimentando e sbagliando che in qualsiasi altro modo. Quando parliamo di empatia, stiamo parlando della capacità di immedesimarsi negli stati d'animo di un'altra persona".