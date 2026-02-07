Biella, l'IISS Bona incontra il mondo del lavoro e dell'impresa

Anche quest'anno l'Istituto Istruzione Superiore Statale Eugenio Bona torna in contatto con il mondo del lavoro e dell’impresa del nostro territorio. “Come in ogni evento passato abbiamo individuato un tema di attualità – si legge nella nota - L’arte dell’impresa e l’impresa dell’arte: con questo, grazie alla collaborazione di aziende e artisti biellesi, a cui va il nostro ringraziamento, vogliamo proporre agli studenti un tema oggi di grande interesse e che rappresenta un valore importante per il nostro tessuto imprenditoriale e artistico. Un dialogo tra creatività, innovazione e futuro.

Pertanto il 9 febbraio, nella sede di via Gramsci 22 a Biella, dalle 8.50 alle 13, la scuola metterà a disposizione di ogni azienda o ente un’aula, che sarà il suo stand per l’intera mattinata, nella quale a turno tutte le classi del triennio di tutti gli indirizzi, Amministrazione Finanza Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo e Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, potranno avere l’opportunità di incontrare ill mondo del lavoro e dell’impresa”.

Saranno presenti i rappresentanti di differenti settori, dalla produzione industriale al turismo, al mondo dell’arte, della comunicazione, dell’informazione, ai servizi del terzo settore che illustreranno la propria attività con le modalità che preferiranno, come testimonianze dirette, audio, musica, video, produzioni artistiche, presentazioni multimediali, utilizzo dei rispettivi siti web. Saranno poi a disposizione degli studenti momenti di dialogo e di approfondimento. L’evento sarà documentato, oltre che dalle testate giornalistiche locali, anche con la pubblicazione di foto e video sui principali social media.