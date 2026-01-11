 / COSTUME E SOCIETÀ

"A" come Amore, al via la rubrica di Alberto Antonello VIDEO

Prende avvio dalla parola “amore” il progetto video ideato da Alberto Antonello, pastore della Chiesa evangelica della riconciliazione di Biella. Il percorso segue l’ordine delle lettere dell’alfabeto e propone brevi riflessioni settimanali dedicate al significato delle parole che fanno parte del linguaggio quotidiano.

Nel primo contributo, associato alla lettera “A”, Antonello si sofferma sull’amore come forza che attraversa la storia dell’umanità e che, pur essendo spesso utilizzata, rischia di perdere il suo significato più autentico. Una parola che, come ricordano anche le Scritture, ha una potenza capace di spingere l’uomo oltre se stesso e di orientarlo verso gli altri.

Una riflessione sul modo in cui l’amore viene vissuto e incarnato, richiamando i testi del Nuovo Testamento e indicando in Gesù l’esempio di un amore espresso attraverso azioni concrete. Un messaggio che apre il percorso dell’“alfAlberto” e introduce i temi che verranno approfonditi nei prossimi appuntamenti.

Redazione, G. Ch.

