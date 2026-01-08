AlfAlberto: la rubrica settimanale sul valore delle parole VIDEO

Un nuovo progetto di comunicazione prende forma a Biella, con l’obiettivo di riflettere sul valore delle parole che accompagnano la vita quotidiana. A idearlo è Alberto Antonello, pastore della Chiesa evangelica della riconciliazione di Biella, che ha deciso di avviare un percorso semplice ma dal forte significato simbolico.

L’iniziativa si sviluppa attraverso una serie di brevi video settimanali, costruiti seguendo l’ordine delle lettere dell’alfabeto. Ogni appuntamento è dedicato a una parola di uso comune, analizzata nel suo significato più profondo. Un gioco di parole, legato al nome del pastore, ha dato vita al titolo del progetto: “l’alfAlberto”.

Il primo video è dedicato alla lettera “A”, associata alla parola amore, scelta come punto di partenza di questo percorso di riflessione. L'invito è di seguire, settimana dopo settimana, il viaggio tra linguaggio, valori e quotidianità.