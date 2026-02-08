Biella, uomo non collaborativo blocca la chiusura de I Giardini

Ieri sera, intorno alle 23, i Carabinieri sono intervenuti presso il centro commerciale Giardini di Biella, con ingresso da Piazza Casalegno, su richiesta del personale della Mek Pol. Gli addetti alla sicurezza avevano infatti difficoltà a chiudere l’area commerciale a causa della presenza di un uomo, originario dello Sri Lanka, nato nel 1974, che rifiutava di allontanarsi.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del NORM di Biella e i Carabinieri di Mongrando a supporto. Secondo quanto riferito dai militari, l’uomo si è reso conto della chiusura del centro commerciale e, dopo alcune discussioni, è stato convinto ad allontanarsi senza ulteriori problemi.

Al momento, non sono stati segnalati danni né altri sviluppi.